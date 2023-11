Sí, un pequeño roedor se dio el lujo de pasar varios días rodeado de mucho dinero. No solamente mordisqueó una gran suma, sino que también fue el responsable de los malestares en los usuarios, quienes se acercaban al cajero para poder retirar sus billetes y estos no salían. La noticia fue divulgada en Colombia por el medio de comunicación, El Tiempo.

El peculiar caso tuvo lugar en la India, exactamente en el Banco Estatal de Tinsukia. Las reiterativas quejas sobre las fallas en el funcionamiento en uno de los cajeros del lugar, ocasionaron que personal calificado en el tema procediera a realizar una revisión exhaustiva, pues, se temía de alguna trampa de los delincuentes para retener los billetes. Sin embargo, los directivos del establecimiento estaban más que alejados de la realidad.

La sorpresa fue inevitable, pues, al destapar la caja se dieron cuenta de todo el desastre. No solamente había toda una cantidad de billetes dañados sino que también, el responsable ya estaba muerto, “El cajero automático estuvo fuera de servicio durante unos días y cuando nuestros técnicos abrieron el quiosco nos sorprendió encontrar billetes triturados y un ratón muerto”, le dijo a la agencia de noticias Reuters, Chandan Sharma, gerente de la sucursal de SBI en la ciudad de Tinsukia.

Según la entidad, el ratón se comió en rupias indias el equivalente a 17.662 dólares, es decir, al rededor de 85 millones de pesos colombianos. A pesar de la significativa pérdida, pudieron rescatarse 25.022 dólares.

La hipótesis apunta a que, el animal se infiltró a través de un pequeño hueco por el cual se conecta un cable.

