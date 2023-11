¡En video! Docente señalado de acoso recibe brutal golpiza por parte de sus estudiantes

Un video está causando revuelo en redes sociales, un grupo de estudiantes ataca a un docente acusado de presunto abuso.



Un giro impactante en el mundo educativo ha conmocionado a nivel mundial: un grupo de estudiantes protagonizó un violento ataque contra un profesor señalado de acoso en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 8 de Ciudad de México. La denuncia, hecha por una valiente joven con el rostro cubierto, expone la gravedad de las acusaciones y la desesperación de las afectadas.

"Ha acosado hasta a maestras, alumnas y ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución y, si esto no se cumple, no nos va a quedar más que irnos a paro", declaró la estudiante al finalizar su denuncia en un video que se volvió viral en redes sociales.

Lea también: Se salvó milagrosamente de morir aplastado tras repentina caída del techo en gasolinera

El video muestra a algunas de las menores de edad gritando insultos y agrediendo físicamente al profesor, quien termina tirado en el suelo, inmóvil y pintado con aerosol morado. Incluso cuando una profesora intenta detener la agresión, las jóvenes se niegan y siguen con el ataque.

Aunque la identidad y el estado de salud del profesor agredido aún son desconocidos, el Instituto Politécnico Nacional ha reafirmado su "política de cero tolerancia ante actos de acoso y violencia de género", anunciando una investigación para esclarecer los hechos. La pregunta que surge es: ¿cómo abordar estos casos para garantizar justicia sin caer en la impunidad?