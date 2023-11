Increíble batalla de mujeres en el baño público: tensión y escenas inesperadas

La pelea entre un grupo de mujeres en un baño público durante un concierto en Estados Unidos ha sido protagonista en las redes sociales, en los últimos días. El vídeo se ha difundido rápidamente y muestra literalmente una “batalla campal” de puños, patadas, mechoneadas e incluso algunas arrastradas sobre el pavimento.

Todo inicia con la discusión de dos mujeres antes de ingresar al baño, lo que parecía ser solo de palabras se transformó en una acalorada pelea física, hubo de todo. Una tercera persona se involucró para defender a una de las agresoras.

No obstante, otra asistente, ataviada con un mameluco y botas blancas decide intervenir, aparentemente para respaldar a la participante en desventaja en la pelea de dos contra uno. Lo que lleva a que sea la más atrevida de todas: da patadas y hasta arrojó al suelo a una de las peleadoras.

Lo que se conoce en el momento, es que los hechos ocurrieron durante un concierto del cantante Morgan Wallen en el PNC Park de Pittsburgh, Pensilvania, hace más de dos meses. Según Dalanie DiSabato, una de las personas que participó en el incidente, contó a un medio de comunicación que peleó por defender a su madre, "Salí y vi a dos chicas atacando a mi mamá. Entonces, hice lo que creo que cualquier hija habría hecho y les di una paliza", dijo.

Vea aquí el vídeo del altercado:

There couldn't be a worst place for something like this to happen. pic.twitter.com/Z0VPlNOmAl