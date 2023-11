La grabación le ha sacado lágrimas a más de uno.

Un conmovedor vídeo circula en redes sociales, sobre el último día de vida de un perrito a quien tuvieron que suministrarle la eutanasia.

Así inicia la grabación: "Saludos, me llamo Trompas, y quiero compartir cómo transcurrió mi último día en la Tierra. Comencé despertando a mi mamá y juntos disfrutamos de nuestro paseo matutino. En el parque, me encontré con algunos amiguitos, compartimos olfateos y aproveché la ocasión para despedirme de ellos".

Sigue, muy triste el relato: “Después de comer, y de mi medicamento, me pude echar una buena siesta. Mi mamá salió temprano de trabajar hoy para estar conmigo y me puso bien guapetón, me dijo que hoy iba a ver a personas muy importantes. Mi abuelita, llegó después y también nos despedimos”.

Y finaliza, “Mi mamá tenía razón, hoy volví a ver a personas muy importantes y es que extrañaba mucho, no te preocupes mami, yo te espero aquí con mi abuelito y la mona, te amo mucho”.

La nostálgica historia ya supera los 4 millones de vistas y acumula comentarios de amantes de las mascotas lamentando el hecho.