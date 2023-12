Polémica en Colombia: mujer le dio el 'no' a su prometido por esta razón y él le rapó el anillo

Mujer que se iba a casar le dijo que no a su pareja y le dio el fuerte argumento de su decisión.

Lo que prometía ser el día más feliz en la vida de Jesica Avilés y Santiago Restrepo resultó ser el más incómodo y bochornoso, pues, al momento de dar el "Si" todo se fue a pique por cuenta de la novia, quien alcanzó a reflexionar sobre un asunto en particular que no la tenía conforme.

Según versiones, la pareja tenía expectivas sobre su casamiento y estaba entusiasmada por contraer matrimonio; por eso, la gran sorpresa se dio cuando Jesica se negó a continuar con su ceremonia por un motivo especial para ella, el cual dejó en ridículo a Santiago frente a todos los asistentes y posteriormente ante los internautas.

La mujer expresó en pleno altar que no podía unir su vida con la de Santiago porque sentía que el padre de su pareja estaba interviniendo más de lo normal en las decisiones de ellos dos, por lo que sentía que su prometido no tenía carácter para empezar un hogar con sus propias iniciativas y determinaciones.

Puede leer:Momento ‘Mi primera chamba’: empleada rompió billete creyendo que era falso, pero era real

Según fuentes cercanas, el padre de Santiago había mostrado su desaprobación hacia el matrimonio desde el principio. “Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, agregó la novia, mientras el hombre visiblemente molesto le retiraba el anillo.

La protagonista de esta historia también expresó su preocupación por la forma en la que la familia de su novio trataba a sus hijos, por lo que enfatizó que primero están ellos que su relación. Su felicidad y bienestar son prioridades para ella y no estaría dispuesta ni satisfecha al saber que la familia de su prometido no respeta y le da un buen trato a sus pequeños. Además:¡Insólito! Mujer no sabía que estaba embarazada y tenía el bebé en el intestino

El video del momento fue subido a las redes por un asistente en el evento y rápidamente se volvió viral. Pero, más allá de generar cientos de vistas, el clip ha motivado un debate sobre la importancia de tomar decisiones en momentos cruciales sin importar las consecuencias, esto, siguiendo su instinto, también sobre lo indispensable que es para una madre que sus hijos sean aceptados de la misma manera que ella en cualquier lugar y espacio.

Por ahora, los involucrados no han dado ningún tipo de versión sobre lo sucedido.