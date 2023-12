El ingenioso delincuente le estaba pidiendo una considerable suma por no publicar unas fotografías que dañarían la imagen del local.

La delincuencia cada vez va más lejos y lleva un paso adelante. En esta ocasión un hombre quiso pasarse de vivo y apropiarse de un dinero de una manera demasiado sencilla. Todo parece indicar que el individuo de nacionalidad venezolana, hizo un pedido a domicilio a un establecimiento de comidas rápidas muy reconocido de Bucaramanga con el propósito de ponerle una cacaracha y así manipular al dueño del negocio.

Según las autoridades, el sujeto conocido como Alias "Arturo", seleccionó a su víctima, un comerciante dedicado a la especialidad de las hamburguesas, que gozaba de muy buena reputación.

Luego de entregado el pedido, "Arturo" se comunicó con el vendedor para quejarse por la supuesta existencia del asqueroso insecto en la carne de la preparación. Ante esto, los propietarios del local se preocuparon mucho, pues, cabe entender que para cualquier negocio es indispensable mantener al cliente satisfecho y sobre todo que el producto sea agradable a la vista y al gusto.

Desesperados por la mala experiencia, tanto el empresario principal como otros inversionistas se dejaron extorsionar por el astuto cliente, quien les exigía la suma de 3 millones de pesos para no dañar el buen nombre del restaurante. Pues, según las versiones, los amenazaba con hacer viral el nombre del negocio para que nadie más les comprara. "Este sujeto exigía un dinero para no divulgar una foto en redes sociales que afectaría el nombre del establecimiento comercial", afirmó el coronel Gustavo Adolfo Camargo Romero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Sin embargo, cuando las víctimas se acercaron al punto de encuentro que tenían pactado con el supuesto cliente, la policía intervino y lograron capturarlo antes que recibiera el dinero.