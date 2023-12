¡Desgarrador! Nórida Rodríguez recordó a su esposo Toto Vega en Navidad, su fiel compañía

La actriz perdió al amor de su vida y ahora, las festividades no son lo mismo.

La talentosa actriz y gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, compartió un desgarrador mensaje sobre la Navidad, un período que se vuelve agridulce al recordar a su esposo, el actor Santandereano Toto Vega, quien partió hace más de un año.

A través de sus redes sociales, expresó abiertamente su experiencia durante la Navidad del 2023, recordando a Toto Vega y reviviendo momentos compartidos que ahora solo existen en la memoria. La partida de Toto, ocurrida durante el cierre del Festival de Cine Verde en Barichara, dejó un vacío imborrable en la vida de la actriz.

Lea también: Impactante video: migrantes mueren ahogados en el fango tratando de cruzar a Estados Unidos

Su reflexión

La actriz describe este día festivo como uno de los más difíciles del año, donde las memorias de planes cancelados y sueños truncados se hacen presentes. La ausencia de familia, amigos y afectos que desaparecieron con Toto Vega se vuelve palpable. Según escribe, la soledad se entrelaza con el constante esfuerzo de comprender que su compañero de vida ya no está.

La actriz acepta sin reservas, en su mensaje, que no espera que éste dolor desaparezca. Sin embargo, anhela algún día llenar el vacío que la partida de Toto dejó en su corazón. Sus palabras sinceras revelan la complejidad de enfrentar la Navidad sin aquellos momentos compartidos, sin el calor del cuerpo de Toto y sin su risa reconfortante.

“Lo mejor de la Navidad era estar contigo, en casa, en pijama, enroscados, cada uno con su libro, haciendo nada que es lo que jamás volveré a hacer. Extraño todo de ti, tu cuerpo tibio, tu risa, tu olor a paz, tu consejo, tus brazos que eran mi escudo y mi coraza. Cuanto lo necesito hoy, cuando me acecha el enemigo, pero en este tiempo he sido tan amada y cuidada, que no tengo duda de que de algún modo eso significa que estás conmigo y que mientras esté guardada por el amor y la lealtad de los que me acompañan en este camino sin ti, soy invencible”, escribió la actriz.

Lea también: "No hicieron sino joder": bravísimo, Jessi Uribe se despachó contra quienes criticaron su show

Su fortaleza generó admiración

A pesar del dolor, Nórida destaca la fortaleza que ha encontrado en el amor y la lealtad de aquellos que la rodean. Asegura sentirse invencible gracias al apoyo constante, creyendo que, de algún modo, Toto Vega está presente en ese amor y cuidado. La actriz reconoce que aunque nada le falte, la Navidad sin Toto simplemente no es lo mismo.