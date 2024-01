Convicto se lanzó sobre jueza y a la atacó porque esta no le dio libertad condicional

Un dramático episodio tuvo lugar en la corte del condado de Clark, Nevada, Estados Unidos, cuando Deobra Redden, de 30 años, protagonizó un violento ataque contra la jueza Mary Kay Holthus.

La razón detrás de este impactante incidente fue la negación de la libertad condicional para el convicto, quien enfrentaba cargos por agresión y lesiones personales.

Lea también: La drástica decisión que tomó Andrea Valdiri sobre Felipe Saruma, ¿no terminaron bien como dijeron?

En un giro inesperado, Redden arremetió contra la jueza Holthus justo cuando esta se disponía a pronunciar la duración de su condena en la cárcel. Los presentes en la sala de audiencias quedaron atónitos al ver al hombre correr hacia la togada.

Sin previo aviso, saltó sobre el estrado y se lanzó contra la jueza, tomando por sorpresa a todos los presentes.

Ella no reaccionó de la sorpresa

Ella no reaccionó de la sorpresa

Ella no reaccionó de la sorpresa

La jueza Holthus, sin tiempo para reaccionar, fue derribada y recibió varios golpes por parte de Redden. Aunque el ataque fue violento, la togada logró salir con contusiones leves, según informó el canal de noticias 8 News Now.

La rápida intervención del personal de seguridad de la corte fue crucial para controlar la situación y detener al agresor.

Lea también: “Ya se le nota la edad”: fans de Carolina Cruz quedaron sorprendidos por su apariencia en video

Cabe destacar que Redden ya había sido condenado previamente a una pena de entre 12 y 30 meses de prisión por cargos de violencia doméstica en el año 2021. Sin embargo, sorprendentemente, había obtenido libertad condicional después de cumplir un año tras las rejas.

WATCH: Nevada Judge Mary Kay Holthus attacked during sentencing of man charged with attempted battery pic.twitter.com/K1lHsy8gAE