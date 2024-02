¿Muy intensa? Mujer le envió hasta 150 mensajes al día a su ‘ex’ y recibió orden de alejamiento

La británica Michelle Felton, de 28 años, estaba tan enamorada de Ryan Harley que lo llamó o le envió mensajes hasta 150 veces cada día después de que él terminó su relación.

Su historia de amor tóxico se viralizó rápidamente en las redes sociales luego de que fuera acusada de acoso a su expareja por enviarle cientos de mensajes al día. En su torrente de mensajes de texto, Felton le preguntaba a su ex: ‘¿Por qué no quieres hablar conmigo? Te amo. ¿Nos veremos esta noche? ¿Vamos a salir? antes de acusarlo de hacer trampa en su examen de conducir cuando no respondió.

Harley, que vive con su madre en Ellesmere Port, en el condado de Cheshire (Inglaterra), finalmente llamó a la Policía cuando Felton comenzó a dejar regalos en su puerta.

El hombre les dijo a los oficiales: ‘Sólo quiero que esto desaparezca y que todo se detenga. Simplemente tengo ganas de terminar con todo’ y también acusó a Felton de controlarlo durante su aventura de 21 meses.

En el tribunal de magistrados de Warrington, Felton admitió acoso después de que los fiscales aceptaran su declaración de inocencia por comportamiento coercitivo.

Se le prohibió contactar a su ‘ex’ durante 18 meses y fue sentenciada a una orden comunitaria de 18 meses con el requisito de que participe con 30 días de actividad de rehabilitación.

También se le impuso una multa de 50 libras esterlinas y se le ordenó pagar las costas y un recargo a la víctima de 395 libras esterlinas.

La pareja comenzó a salir en mayo de 2020, pero se separaron en febrero de este año después de una discusión en la que Harley rompió accidentalmente el dedo de Felton y ella supuestamente le dio una patada en la ingle.

El fiscal Arron Smith dijo: “El señor Harley informó a la señorita Felton que deseaba poner fin a la relación”. Dijo que, en su opinión, había sido tóxico. Ella no estuvo de acuerdo con eso y eso dio lugar al delito de acoso.

‘Entre las fechas del 15 y 26 de febrero hubo un aluvión constante de mensajes. Había cientos de mensajes cada día, llamadas perdidas y mensajes de texto enviados sin respuesta. No son mensajes amenazantes ni abusivos, pero es su naturaleza constante. Ella afirmó que ama al señor Harley, que le dolía que la relación hubiera terminado y que no quería seguir viviendo”, explicó el fiscal.

Y añadió: “La señorita Felton también asistió a su dirección cuando en ocasiones no fue invitada. Se le informa varias veces que él no quiere que ella se comunique con él y que no quiere reanudar la relación, pero ella no cumple con su solicitud”.

Felton, quien actualmente está saliendo con un nuevo novio, no tenía condenas previas y era de buen carácter, con una amonestación por agresión en 2017 en su expediente.