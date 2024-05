Empleadas de un D1 enfrentan a mujer que presuntamente intentaba robar productos

El caso se registró en el barrio Manrique en Medellín.

En un video publicado por Prensa Paisa #LaOriginal, se captó el momento en que una mujer es interceptada por dos empleadas de un supermercado D1. Según la descripción del video, la ciudadana se había apropiado de algunos productos como arroz, lentejas, salchichas, tostadas, arepas, aceite y sal, los cuales, al parecer, pretendía llevarse sin pagar.

Este proceder ocasionó la ira de una de las cajeras, quien visiblemente alterada se dirigió hacia la mujer para quitarle los productos. El instante se tornó tenso, pues la empleada, motivada por su sed de justicia, le exigió con empujones y jalones que devolviera lo que había empacado en un bolso.

"No me la dejés ir. Llamá a la policía", se escucha que dice. A la par, otra empleada expresa su enojo diciendo, "Mucha hp, todo lo que tenía". Mientras esto ocurría, otros clientes observaban con incomodidad la escena.

Acto seguido, la cajera protagonista le grita, "¿Usted cree que porque somos mujeres aquí no tenemos guardia? Oigan a esta. ¡Te quedás ahí! No te me vas a ir de acá", mientras la señalada se mueve con nerviosismo.

"¿A usted le parece muy bonito esto? A nosotras nos cobran todo eso", puntualiza la mujer. En ese instante, la otra cajera se acerca para tomar el bolso de la ciudadana que estaba tirado en el suelo, a lo que la mujer reaccionó argumentando que necesitaba sacar su celular.

Allí finaliza el video, y aunque no se conoce cómo terminó la situación, los internautas no dudaron en hacer sus comentarios.

Una considerable mayoría de personas opinaron que la actitud de la trabajadora no fue la más adecuada e incluso ofrecieron su ayuda a la mujer bajo el argumento de que tenía la necesidad de conseguir comida. "Denme el contacto de la señora, yo le regalo un mercado. Si ella tomó los alimentos, era por necesidad y hambre. No se justifica el robo, pero un hambre es muy dura y más si tiene que alimentar hijos. Debemos ser solidarios y no agresivos", comentó un hombre.