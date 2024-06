Con sartén en mano, ciudadano impidió que ladrón se metiera a su casa

Jason Williams, el dueño de la casa, recibió una alerta de intruso en su teléfono móvil mientras se dirigía a su trabajo el pasado 20 de junio, alrededor de las 3:30 de la tarde. Sin perder tiempo, decidió regresar a su hogar para enfrentar la situación.

“Entré a la casa, miré si había un arma disponible y había una sartén tirada. Entonces, la agarré”, contó Williams al medio local ABY7 Chicago. Armado con su improvisada herramienta de defensa, Jason se preparó para confrontar al delincuente.

Here is the video of the burglar being caught: got some good licks inside and the back. Keystone cops theme should be added for laughs. I’m ok. Guys gonna have a headache tomorrow and was taken away by the ambulance. pic.twitter.com/ry1hr89A54