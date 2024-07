¿Quién es Linda? La mujer trans con la que relacionan al presidente Gustavo Petro

Tras la difusión de un video falso que circula en redes sociales desde el lunes 1 de julio, donde supuestamente se ve al presidente Petro acompañado de una mujer en Casco Viejo, Panamá, se desató un intenso debate sobre su identidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recientemente arribó a Panamá para asistir a la toma de posesión de José Raúl Mulino, ganador de las elecciones del 5 de mayo de 2024. Fue recibido con honores por las autoridades panameñas en el aeropuerto internacional Panamá Pacífico. Sin embargo, un video que circula en redes sociales desvió rápidamente la atención, mostrando al mandatario colombiano en compañía de una mujer. En redes sociales aseguran que se trataría de la presentadora Linda Yepes, pero esta información no ha sido confirmada.

En el video, se observa a un hombre, supuestamente Gustavo Petro, caminando de la mano y riendo con una mujer por las calles del Casco Antiguo, en el Centro Histórico de Panamá. Algunos usuarios de redes sociales han identificado a la mujer como la presentadora trans Linda Yepes, se refirió al tema en sus propias redes.

Aunque el video es falso, muchos insisten en que se trata de Petro, señalando que la persona en las imágenes lleva la misma ropa que él usó durante la ceremonia de posesión de Mulino y tiene un notable parecido físico. En las imágenes, la pareja se muestra caminando de la mano y riendo, y al final del clip, el hombre abraza a la mujer por la cintura, lo que ha generado un alboroto en las redes sociales, insinuando que el presidente se encontraba en una situación comprometida.

La rápida asociación de la mujer con Linda Yepes se difundió entre los internautas, aunque esta información no ha sido verificada. Yepes, una reconocida presentadora trans, se refirió al tema en su cuenta de Instagram, abordándolo con humor. En una de sus historias, Yepes comentó: “No puedo creer que soy tendencia en el mundo. ¿Cómo así? ¿En qué momento? O sea que ya no voy a dejar la terraza de la linda, sino que ya iba a tener el bolso de tu vida. Soy tendencia en Twitter, ahora X se llama esta página. Yo no tengo Twitter, tengo uno, pero hace mucho no lo uso. Soy tendencia en Instagram. Dios mío, ¿en qué momento fue todo esto?”.

Aunque no confirmó si era ella en el video, Linda Yepes se mostró risueña. La clarificación final llegó a través de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente. Vásquez comentó en un mensaje: “Esa vieja no tiene tu…” seguido de un emoji de un durazno, refiriéndose a los glúteos de la mujer en el video, sugiriendo que no era Linda Yepes.

¿Quién es Linda Yepes?

En 2014, Linda Yepes hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en aparecer en un noticiero de televisión en Colombia, presentando la sección de cultura y entretenimiento en el informativo del canal TeleCaribe. Desde entonces, su carrera ha estado llena de reconocimientos y nuevas oportunidades. En 2021, se unió al elenco del programa matutino “Buen Día, Colombia”, transmitido por el Canal RCN y presentado por Mauricio Vélez, Violeta Bergonzi y Ana Karina Soto.

Actualmente, Linda Yepes continúa su trabajo como presentadora e influenciadora. Recientemente, estuvo en Barranquilla durante las marchas del orgullo el 30 de junio, mostrando su emoción por el evento y lo que representa para su comunidad. También dio la bienvenida a Yina Calderón, otra figura pública que participó en el desfile.

La polémica en torno al video refleja la velocidad con la que se difunden rumores y su impacto en la opinión pública. A pesar de la aclaración de Day Vásquez y la falta de verificación sobre la identidad de la mujer, el incidente subraya la necesidad de un escrutinio más riguroso de la información antes de aceptarla como verdad.