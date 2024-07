Una rata la sorprendió en su habitación y pidió ayuda a su mamá: video del momento es viral

Una chica española se volvió viral en TikTok al publicar un video donde descubre a una rata moviéndose por su habitación. Solicitó la ayuda de su madre y la reacción de esta captó el interés de los usuarios.

Un gracioso video se hizo viral en TikTok debido a la curiosa reacción de una joven española y su madre al ver a una rata deambulando por la habitación de la chica.

El clip, que obtuvo más de dos millones de vistas, muestra a Carmen llamando desesperadamente a su madre mientras una rata explora su ropa y su escritorio. La joven registra con incredulidad y temor cómo el roedor se mueve por sus pertenencias antes de saltar desde la esquina del escritorio, lo que provoca más gritos antes de que Carmen decida detener la grabación.

Puede leer: Mujer se vengó de su empresa porque pidió un aumento y la echaron: esto hizo

Ante la difusión del video, Carmen optó por filmar otro clip donde detalla lo ocurrido. Explicó: “Cuando entré en mi habitación y vi la rata, decidí que si cerraba la puerta y me iba, perdería de vista a la rata y no podría atraparla. Necesitaba tener una prueba tangible de su presencia”. En este nuevo video, Carmen también aclaró que su madre no escuchó sus gritos debido al ruido ambiental y las puertas cerradas.

Además: El ‘Tigre’ conoció a la autora de “Viva Colombia, viva Falcao” y le hizo una invitación

Después de que el primer video se llenara rápidamente de comentarios y compartidos, Carmen contó que buscó a sus padres y juntos intentaron atrapar a la rata. “Mis padres llegaron con sus dos gatos y vieron que la rata estaba escondida, pero no lograron sacarla. Así que colocaron una trampa y dejaron la ventana abierta antes de irse”, relató Carmen. Debido a este incidente, decidió dormir en la habitación de su hermano, que estaba vacía en ese momento.

Después de dos noches, Carmen regresó a su habitación y encontró que no había rastros del roedor. La trampa estaba vacía y la rata no volvió a aparecer, lo que sugiere que probablemente escapó por la ventana abierta. “No la hemos vuelto a ver por la casa, por suerte”, comentó.