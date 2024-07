¿Por qué Néstor Lorenzo usa la misma camisa todos los partidos de la selección Colombia?

La icónica camisa y su porte no han pasado desapercibidos durante los partidos.

Néstor Lorenzo, el entrenador de la selección Colombia, ha generado curiosidad por su camisa vinotinto que usa con frecuencia. Algunos, (como buenos colombianos), opinaron que podía tratarse de una superstición o agüero de Lorenzo.

Los hinchas de 'La Tricolor' han relacionado el gusto de su camisa con un logro que consiguió justamente cuando la usaba mientras dirigía a un equipo peruano. Sin embargo, más allá de significar algo en especial, Lorenzo explicó en una ocasión que le agrada mucho ese color y no se debe a que tenga algún tipo de "suerte" con ella: "Es un color que me gusta y me sienta bien", declaró el técnico.

Además, reveló que posee varias camisas iguales, por lo que pareciera que es la misma, e incluso las rota en cada partido para mantener su estilo característico.