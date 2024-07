¿Desesperación? Abuelita de 92 años se escapó del ancianato saltando una reja muy alta

Una anciana de 92 años logró escapar de una residencia de ancianos en la providencia china de Shandong trepando una reja que mide al menos 2 metros. Toda la hazaña la cometió en aproximadamente 20 segundos. El clip que muestra a esta enérgica abuela se ha vuelto viral en redes sociales, en especial en X.

La señora, a pesar de su edad avanzada se ve atlética y con la capacidad de poder pasar el obstáculo. Sin embargo, quienes han visto las imágenes se aterran al imaginar una caída desde dicha altura.

Puede leer: “Lloro como un bebé”: la Liendra contó que está muy deprimido y mantiene rezando

Según medios de dicho país, el director de la residencia indicó que la interna, que padece alzhéimer grave, olvidó dónde se encontraba, lo que la llevó a intentar escapar. Mientras que surgió otra hipótesis aún más atrevida: "se iría a ver con su nuevo novio".

Lo que sí es cierto, es que, su habilidad física sorprendióa más de uno. La mujer se ve colocando sus pies en el sello de la puerta y sus manos en la superficie gruesa antes de pasar una pierna al otro lado y bajarse. Al final del video, se la observa corriendo lentamente, como si estuviera escapando en cámara lenta.

Además: ¿Lo dejaron sin nada? Así fue la repartición de bienes en el divorcio de Luis Alberto Posada y su exesposa

El mismo funcionario informó que: "La señora fue hallada en las inmediaciones de la residencia por el personal del centro, poco después de ser captada por las cámaras de seguridad. Afortunadamente, no sufrió ningún daño y fue traída de regreso al asilo".

La residencia ha tomado medidas adicionales para asegurar la seguridad de sus internos y evitar futuros incidentes similares.

A 92-year-old woman managed to skillfully escape from a nursing home in #China, by climbing the main gate, which was 3 meters high, and escaping in just 22 seconds.



They brought her back later and said she had Alzheimer's, so she forgot where she was. pic.twitter.com/xtjMvpU63G