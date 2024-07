"No me haga nada": sin piedad, ladrón apuñaló a dos comerciantes en un bar

En una cámara de seguridad quedó captado el aterrador momento que vivió una pareja por cuenta de un delincuente.

Un video ha circulado en las últimas horas por las diferentes redes sociales. En él se ve a una pareja de comerciantes de un bar detrás de la barra presuntamente hablando y departiendo, cuando inesperadamente son sorprendidos por un hombre encapuchado y armado con cuchillo.

Aunque al principio no se conocía el origen del video, se conoció gracias a medios nacionales, que se trató de un caso de atraco en el sector de Meissen, al sur de Bogotá. Primeras versiones apuntaban que se trataba de un crimen de estilo pasional, pero esa hipótesis rápidamente se descartó.

En las imágenes se ve que primero atacó al joven comerciante, hiriéndolo repetidamente hasta causarle la muerte. Mientras esto sucedía, la joven atónita solo gritaba y suplicaba que se detuviera. Como un acto de supervivencia, la mujer le señaló la caja registradora para que tomara el dinero y se marchara; no obstante, el sujeto se abalanzó sobre ella también.

"No, tranquilo, tranquilo, no me haga nada. Ahí está la plata, llévesela, mire. Tranquilo, no me haga nada más", suplicaba la joven mientras era apuñalada varias veces en diferentes partes del cuerpo. A pesar de sus ruegos, el atacante continuó su agresión.

Momentos posteriores, algunas personas ingresaron al local y se percataron que el ciudadano ya no tenía signos vitales y la mujer se encontraba en condiciones lamentables. Inmediatamente, fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos, donde por ahora, permanece en estado crítico.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con el paradero del agresor y llevarlo ante la justicia.