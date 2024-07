¿Justicia divina? Ladrón murió en accidente segundos después de robar a un anciano

No se fijó que venía un bus y terminó atropellado.

Una cámara de seguridad del barrio La Lapa, al oeste de Sao Paulo, Brasil captó el momento en que un hombre mayor hablaba por su celular en la calle, cuando de repente, un sujeto vestido con bermuda de jean y camiseta verde se le acerca, le arrebata el celular y sale corriendo.

En otra ubicada unos metros más adelante y desde otro ángulo, quedó grabado el instante en el que el delincuente intenta pasar una avenida corriendo, cuando es alcanzado por un bus de transporte público.

El sujeto no alcanzó a correr demasiado cuando se precipitó sobre la vía sin darse cuenta que el vehículo se aproximaba a una considerable velocidad. Del impacto, el sujeto de aproximadamente 17 años, quedó atrapado debajo del bus y según medios de dicho país, murió en un hospital al que fue trasladado.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar, con muchos usuarios calificando el hecho como "karma o castigo instantáneo" por el robo al adulto mayor quien quedó desconcertado al ser atracado de esa manera. "Ya ví 500 veces el vídeo, sigo sin ver ninguna tragedia", "¿Será que no le pasó nada al celular? ¿Está bien el aparato? ¿Se rayó? ¿Golpeó? ¿Hace falta revisión técnica? ¿Alguien sabe si el teléfono está bien?", "Me encantan los finales felices", son algunos de los comentarios de los usuarios de X.