Novio llegó completamente borracho a su boda y se hizo viral en internet

Algunos internautas bromearon que fue tan responsable, que a pesar de estar en ese estado, se preocupó por arreglarse y acudir a la iglesia.

Como es bien sabido, las redes sociales alojan videos de todo tipo y estilo: entre temas educativos, de farándula, naturaleza, artes, tragedias y humor. Esta vez, el protagonista no es un accidente o una infidelidad, sino un novio que llegó completamente ebrio a su propia boda y ocasionó un gran disgusto en su prometida.

En el clip que se ha vuelto viral en X, se ve al novio tambaleándose y posando para las fotos con la novia visiblemente molesta. Incluso, en un momento se ve al novio manejando un crucifijo inapropiadamente, golpeando a algunos invitados con él.

Por su rostro e inestabilidad para quedarse de pie, quedó en evidencia su estado de ebriedad que no podía disimular aunque lo intentaba. Al parecer, una despedida de soltero que se prolongó demasiado llevó al novio a presentarse en el altar en este estado.

"El 'novio' no está en condiciones de otorgar su consentimiento", "Eso se llama compromiso", y "Yo no podría, en ese momento me salgo de la boda", se lee en redes.

Aunque parecía que la ceremonia no iba a poder darse, el hombre fue visto en la fiesta de celebración de su matrimonio y siempre se mantuvo de pie. ¿Usted qué opina?