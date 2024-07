Epa Colombia rompió el silencio y habló de la infidelidad de su ex

En una transmisión en vivo con la creadora de contenido Yina Calderón, la empresaria de keratinas reveló información acerca de su relación con su ex y, habló de sus infidelidades.

Las redes sociales están estalladas con la reciente polémica de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia y las declaraciones que dio sobre la futbolista Diana Celis, con quien tuvo una relación amorosa hasta febrero de 2022.

En la transmisión Epa se desahogo y ventilo varios secretos de su ex pareja, de la infidelidad de la que fue víctima y hasta dio el nombre de la tercera persona involucrada en la relación. Además, dio a conocer el porqué Celis la está demandando por una alta suma de dinero.

“En 2022 me demandó y me quitó 4.000 millones de pesos: 1.900 millones de la casa del Restrepo, 500 millones en efectivo, los apartamentos del Olaya y de Bochica, el Mazda rojo que yo tenía cuando inicié y dos motos. Ahorita me volvió a demandar con la marca ‘Epa Colombia’, supuestamente, porque yo inicié con ella. Quiere 2.500 millones de pesos y por las acciones de ‘Bienes DyD’ quiere quitarme el 50 % ¡Quiere más! Ella me apoyó en su momento como pareja, pero yo fui quien se inventó el negocio y la dio toda”, explicó enojada la creadora de contenido.

La infidelidad

Cuando Daneidy Barrera dió por terminada su relación, recibió una ola de críticas por terminar su relación con la jugadora de fútbol y empezar una nueva relación con Karol Samantha, actual pareja con la que tiene una hija.

Barrera salió a defenderse y afirmó que fue la deportista quien dejó entrar a una tercera persona en la relación,“Diana me fue infiel antes de que yo estuviera con Karol. Diana estaba con Liana Salazar, quien actualmente juega en Millonarios y fue parte de la selección Colombia. Ellas salían desde 2020 y al año siguiente descubrí una conversación entre ellas que decía: ‘¡Esta mañana la pasamos muy rico!’. No pude perdonarle eso, ¿cómo iba a hacerlo? (...) Le boté su ropa y le dije ‘hasta luego’. Por eso tuve que entregarle la mitad de mi patrimonio, que fueron 4.000 millones de pesos”, afirmó Epa Colombia.

Hasta el momento, ninguna de las dos deportistas se han pronunciado sobre lo afirmado por Epa Colombia en la transmisión en vivo en conjunto con la también creadora de contenido, Yina Calderón.