Daviplata se cayó en plena quincena

Desde el martes en la tarde usuarios en redes sociales reportaron fallas en la billetera virtual y los servicios bancarios de la entidad.

Davivienda ha sido tendencia en redes sociales por dos días consecutivos tras presentar fallas en su plataformas, los usuarios han informado que al intentar entrar a la aplicación se lee el siguiente mensaje, “lo sentimos, en el momento tenemos intermitencias al ingresar a la App de Daviplata. Estamos trabajando para restablecer el servicio".

Pese a que las fallas se vienen presentando desde el día de ayer, hasta hoy la entidad bancaria decidió salir a dar declaraciones por medio de un comunicado en la red social X respondiendo a los mensajes de los internautas, “estamos presentando intermitencias en nuestro servicio DaviPlata. Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo en el menor tiempo posible. Agradecemos su comprensión. En caso de que su solicitud sea diferente, lo invitamos a que nos brinde sus datos para poder contactarle”.

Hasta el momento, la aplicación sigue presentando inconvenientes y las críticas a la entidad bancaria continúan, estos son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales, “Pero en serio, no he podido irme del restaurante porque no he podido pagar. Tengo que trabajar también. Qué desastre!”, “Adivinen quien está sin plata por confiar en @DaviPlata y @Davivienda”, “Más de una hora con esto??? Noooooooo ni siquiera #nequi se atrevió a tanto”.

Es de recordar que muchos usuarios andan indignados con la plataforma, pues hoy recibieron su quincena y con las fallas presentadas no han podido retirar su dinero. Los memes tampoco se hicieron esperar y estos son algunos de ellos.

FOTO: Las fallas se presentan desde ayer.