¿Qué le pasó a Epa Colombia en su cara?

En los últimos días, la empresaria de keratinas, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha vuelto a ser el centro de atención. Durante una transmisión en vivo con Yina Calderón, hizo explosivas declaraciones sobre varias personalidades de la farándula, incluyendo a su ex pareja Diana Celis, Aida Victoria, la creadora de contenido ‘La Jesuu’, Daiky Gamboa, entre otros. Estas afirmaciones la tienen en el ojo del huracán.

No obstante, no solo sus declaraciones han generado revuelo. Epa Colombia también se sometió a un doloroso procedimiento de implante capilar con el objetivo de cubrir las entradas en su cabeza y gran parte de su frente.

Daneidy había mencionado su intención de someterse a varios procedimientos para mejorar su aspecto físico, incluyendo una cirugía plástica. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al aparecer en redes con el rostro completamente inflamado y casi irreconocible. Días antes, había mostrado que el implante que tenía en su mentón se había desacomodado, lo cual le causaba dolor y requería un procedimiento para corregirlo.

“Déjame recuperarme y vuelvo a salir con toda. Yo no hablé por hablar, tú me conoces bien. Yo todo te lo cuento, por eso soy la número 1 en keratinas en Colombia porque tu apoyo me tiene donde me tiene”, escribió Epa Colombia en sus redes sociales.

Asimismo, se refirió a la polémica por sus declaraciones, indicando que hablará al respecto una vez se recupere completamente. Al parecer, aún no podrá someterse al procedimiento que tenía pensado, pues se le inflamó el rostro inesperadamente.

“Mira cómo estoy en estos momentos. Todo el día me he drenado, tomando medicamentos, pañitos fríos, todo, pero nada. No la doy nadita, no te vayas a burlar”, expresó, comparándose con la actriz mexicana Lyn May.