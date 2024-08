La conmovedora historia de Imane Khelif, la boxeadora que tendría hiperandrogenismo

Imane Khelif, la boxeadora argelina de 25 años, captó la atención mundial debido a la controversia sobre sus niveles de testosterona, pero detrás de todo esto se esconde una inspiradora trayectoria que no ha estado exenta de desafíos, desde sus humildes comienzos hasta las controversias sobre su elegibilidad.

La argelina Imane Khelif llamó la atención del mundo deportivo tras su impresionante victoria en los octavos de final de la categoría de 66 kilos en los Juegos Olímpicos de París 2024. En un combate que duró apenas 46 segundos, Khelif se impuso ante la italiana Angela Carini, quien se vio obligada a abandonar debido a la contundencia de los golpes recibidos.

La controversia por la apariencia de la deportista se disparó y muchos hasta alegaron que se trataba de una mujer trans, cosa que fue desmentida. Sin embargo, mucho se ha dicho sobre su posible hiperandrogenismo, lo que haría que su forma de verse fuera diferente al estereotipo de género asociado con las mujeres. Y, además, lo que realmente hay detrás de toda esta controversia es una historia de superación y lucha.

En una emotiva entrevista con el Canal de Argelia, Khelif compartió detalles sobre su infancia y los desafíos que enfrentó para alcanzar el éxito. “Cuando era pequeña, vivía en una aldea remota en la provincia de Tiaret, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad. Pasé de la aldea a la ciudad, de la ciudad a la capital, y de la capital al extranjero”, relató Khelif.

Khelif recordó los obstáculos que enfrentó en sus inicios: “Era difícil para mí. En el pueblo, convivía con gente conservadora como nosotros. Esto era complicado debido a los viajes necesarios para entrenar. Vendía pan y recolectaba recipientes de plástico, hierro y cobre para financiar mis viajes porque veníamos de una familia pobre. Quería proporcionarme dinero por mi cuenta y lo hice”.

El amor por el deporte siempre estuvo presente en su vida. “Me encantaba el fútbol, pero mi profesor en la escuela me recomendó el boxeo debido a mis habilidades atléticas. Así conocí a mi entrenador, Mohamed Chawar, quien me llevó al gimnasio de boxeo. Desde el primer día, me enamoré del boxeo”.

Khelif también habló sobre sus miedos iniciales y su primera gran victoria: “En 2016, participé en el campeonato nacional y estaba asustada. Temía ser golpeada, pero mi entrenador me animó a intentarlo. Gané mi primer combate contra una miembro del equipo nacional y desde entonces, me integré al equipo nacional”.

El 2022 fue un año de éxitos para Khelif, quien se coronó subcampeona mundial en Estambul y ganó una medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. “Fue un año especial y no lo olvidaré nunca. Fue la primera vez que una mujer en el boxeo obtuvo una medalla mundial y participó en los Juegos del Mediterráneo”, comentó.

Puede leer: Esta es la Programación de los Panamericanos de Patinaje en Ibagué 2024

El desafío del hiperandrogenismo

El año 2023 presentó nuevos retos para Khelif. Fue descalificada en el Campeonato Mundial de la IBA en India debido a niveles de testosterona más altos que la media de las mujeres. Inmediatamente, surgieron acusaciones de que era una deportista transgénero. El presidente de la IBA, Umar Kremlev, declaró que los tests de ADN habían demostrado que Khelif y la ex bicampeona mundial Lin Yu-ting tenían cromosomas XY, lo que justificaba su exclusión.

Sin embargo, Khelif se defendió: “Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock. Participé en muchos torneos sin problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres”.

A pesar de las dificultades, Khelif logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. El Comité Olímpico Internacional (COI) permitió su participación utilizando las reglas de elegibilidad aplicadas desde los Juegos de Río de Janeiro 2016. “Todas las boxeadoras que compiten en categoría femenina cumplen los criterios de elegibilidad”, declaró el portavoz del COI, Mark Adams.

Además: Colombia venció a Ecuador en el debut de los Panamericanos de Hockey en línea

En los Juegos Olímpicos, Khelif brilló al vencer a Angela Carini y pasar a los cuartos de final. La boxeadora recibió el apoyo del Comité Olímpico y Deportes de Argelia, que condenó los ataques a su dignidad y personalidad. “Toda la nación está detrás de ti, orgullosa de tus logros y del honor que traes a Argelia”, expresaron.

Tras su victoria inicial en París, Khelif se expresó brevemente en redes sociales: “Alabado sea Dios. Primera victoria”. Su próximo combate será contra la húngara Luca Hámori. Khelif continúa su camino hacia el sueño olímpico, decidida a superar los obstáculos y a representar con orgullo a su país en el escenario global.