Así funciona el Motel para habitantes de calle

Un particular emprendimiento se ha hecho viral en redes sociales hasta cuenta con sala de espera y una suite.



En redes sociales es tendencia la idea de negocio generada por un hombre que se hace llamar ‘El Avispa’, quién vió la necesidad de los habitantes de calle y supo capitalizarlo, “yo soy el avispa, soy tan avispado que me inventé el motel de los habitantes de calle, porque todos tenemos derecho a hacer el delicioso. Yo me lo inventé porque yo veía a mis parceros de la calle haciendo cosas que no deberían de hacer en las esquinas.Entonces yo monté mi empresa, porque ellos también tienen derecho a hacer sus deberes de amor, como los hago yo y cualquier persona”.

El lugar que queda ubicado en un lote de Bogotá, fue instalado con palos, latas, sábanas y lonas, colchones y sillas para crear las piezas, sala de espera, parqueadero y hasta una suite. ‘El Avispa’, aseguró que los colchones y sillas que hacen parte del motel fueron recogidas de los desechos de las residencias.

El servicio en la pieza tiene un costo de mil pesos por diez minutos, pero este precio varía dependiendo de la capacidad económica de los habitantes de calles, pues ‘la suite’ tiene un costo más elevado por los servicios y el tiempo que ofrece.

“Esta es la mejor, esta vale dos mil pesos, es que esta no se la dejo ni en mil pesos al perro, que se olvide, que aquí va a traer la primera dama acá y que no me va a dar dos mil, aquí no duerme, porque tiene almohadita y esta suite si tiene cobijita”, expresó el visionario hombre.

En redes sociales, muchos usuarios han catalogado la idea como una buena idea de negocio, “a mi me parece una muy buena idea, es mucho mejor a que de pronto haya algún tipo de exhibicionismo en la calle”, “que gran emprendimiento lo voy a hacer por donde vivo, para que no estén cogiendo el monte”, son los comentarios que se leen en redes sociales.