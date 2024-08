Romance entre Miguel Bueno y Ornella Sierra habría llegado a su fin

Miguel Bueno está en el centro de la polémica en redes sociales luego de ser captado muy cariñoso con una mujer.



En una noche repleta de lujo y estrellas, Maluma celebró la apertura de su nuevo restaurante, Casa Eterna, en Medellín. El evento se convirtió en tendencia rápidamente en redes. Sin embargo, lo que se esperaba fuese una velada de pura celebración se vio opacada por rumores y especulaciones en torno a uno de los invitados especiales: el cantante Miguel Bueno.

Miguel Bueno, conocido por ser hermano del artista Pipe Bueno y cuñado de la influyente creadora de contenido Luisa Fernanda W, y de sostener un romance con la creadora de contenido Ornella Sierra, luego de su paso por el reality ‘La Casa de los Famosos’.

El cantante desencadenó una serie de rumores sobre su vida sentimental. A través de diversas fotos y videos compartidos en redes sociales, surgieron especulaciones sobre una posible nueva relación de Miguel. En redes sociales aseguraron que la mujer con la que estuvo durante el evento no es Ornella Sierra, la influencer barranquillera.

Entre los rumores, se mencionó que la mujer en cuestión podría ser Carolina Pico Ríos, una modelo e influencer que en el pasado mantuvo una relación con Miguel Bueno. La falta de una relación formalizada entre Miguel Bueno y Ornella Sierra avivó aún más las especulaciones entre los seguidores, generando una ola de comentarios y teorías en redes sociales.

En medio de las especulaciones, Luisa Fernanda W, quien no pudo asistir al evento, decidió aclarar la situación a través de sus historias en Instagram, donde cuenta con más de 19 millones de seguidores. En una dinámica de preguntas y respuestas, Luisa abordó las dudas sobre la vida amorosa de su cuñado. Aseguró no tener información sobre con quién estaba Miguel en la noche del evento ni si estaba saliendo con alguien en particular.

Luisa Fernanda también hizo un llamado a sus seguidores para que cesaran la presión sobre su cuñado, destacando que estos rumores podrían afectar negativamente su vida sentimental y sus relaciones personales.

Reiteró que Miguel es un hombre de buenos valores que, al estar soltero, tomará sus decisiones desde el corazón cuando llegue el momento. “Es un tipo soltero que está concentrado en su crecimiento personal y profesional. Si el día de mañana decide estar con alguien, sé que lo hará de forma sincera y la mujer que esté con él será muy afortunada”, escribió Luisa Fernanda W junto a una foto con su cuñado.

Hasta el momento no se ha pronunciado el cantante sobre la polémica que lo tiene en boca de todos en las redes sociales.