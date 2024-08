Impresionante físico: así entrenaba el medallista olímpico Ángel Barajas a sus 9 años

Una foto filtrada del deportista cucuteño Ángel Barajas a los 9 años revela su notable desarrollo muscular y su temprana dedicación a la gimnasia.

Ángel Barajas ha marcado un hito en la historia del deporte colombiano con su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024. A sus 17 años, el talentoso gimnasta logró conquistar la medalla de plata, siendo el primero en llevar una medalla en gimnasia a su país en unos Juegos Olímpicos.

Su impresionante desempeño en los saltos le valió una puntuación de 14.533, que le aseguró un lugar en el podio. Aunque el gimnasta japonés Oka obtuvo una calificación superior de 8.633 en ejecución frente a los 7.933 de Barajas, lo que le permitió llevarse el oro, el logro de Barajas sigue siendo un orgullo para Colombia.

La presentación de Ángel Barajas en la final de barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue realmente impresionante, destacando su talento y dedicación a una edad tan temprana. Con solo 17 años, Barajas se mantiene en la segunda posición mientras esperan la participación de tres atletas más.

El éxito de Barajas ha capturado la atención global, convirtiéndolo en un atleta admirado por millones. Recientemente, se ha viralizado una foto de Ángel a los 9 años, sorprendiendo a todos con su notable musculatura, reflejo de su disciplina desde una edad temprana.

Desde los 4 años, cuando empezó a enamorarse de la gimnasia influenciado por la serie infantil ‘Lazzy Town’, Barajas ha demostrado que la pasión y el esfuerzo pueden convertir los sueños en realidad. Su medalla de plata en los Juegos Olímpicos es testimonio de su dedicación y un ejemplo inspirador para futuras generaciones.

Desde los cuatro años, Ángel hacía medias lunas y se subía a los techos. Un vecino, al ver su potencial en gimnasia, recomendó a su madre inscribirlo en esta disciplina. “Yo fui, pero no me gustó. Eran puras niñas las que entrenaban y por eso no volví. Luego regresé y seguí. Me acuerdo que fui al gimnasio Eustorgio Colmenares de Cúcuta, a donde el profesor Jairo Ruiz”, relató Barajas.

Es importante recordar que Magnús Scheving, creador de la serie infantil ‘Lazy Town’, promovió este programa con la finalidad de fomentar un estilo de vida saludable en los niños. Scheving, quien interpretó a Sportacus en la serie, también fue un destacado gimnasta. Ganó varios campeonatos en Islandia, su país natal, y a nivel europeo. En 1994, fue elegido como el Atleta del Año en Islandia.

Inspirado por este personaje de ficción, Ángel empezó a centrarse en este deporte a los siete años. Jossimar Calvo, una figura destacada de la gimnasia colombiana, se convirtió en su nuevo referente. “Desde que me acuerdo Calvo era bueno conmigo. Le decía ‘papá’ porque era conmigo para arriba y para abajo y la llevamos bien”, detalló Barajas.