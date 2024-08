"No me grabe, tengo familia": Mujer expuso a presunto acosador y este no sabía cómo taparse

Una mujer enfrentó a un hombre que, según ella, la estaba acosando en uno de los vagones del Metro de Medellín.

En un video difundido en la red social X, una mujer compartió con los internautas una desagradable experiencia de la cual habría sido víctima. Según su relato, un hombre se le acercó para restregarle sus partes íntimas. Sin amedrentarse, lo confrontó y obligó a bajarse del vagón, entregándolo a la Policía.

En las imágenes se ve que el hombre suplica que no lo graben: "No me grabe, por favor. No me grabe, tengo familia". La mujer, sin embargo, lo reprende y grita con enojo: “¿Entonces, si tiene familia, por qué lo hace? Aprenda a respetar”.

El comportamiento del presunto acosador fue ampliamente condenado en redes sociales, donde muchos aplaudieron la valentía de la mujer, ya que en muchos casos, las víctimas prefieren callar e ignorar.

No obstante, también hubo críticas hacia los policías que atendieron el caso, quienes insistieron en que la mujer dejara de grabar y presentara una denuncia formal: “Dama, el deber ser es poner la denuncia. Ya, ya, ya. Yo por eso le digo: el deber ser es poner la denuncia”, le dijeron los agentes.

