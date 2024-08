El angustiante video de la actriz Angélica Jaramillo y su triste confesión

Por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ confesó que atraviesa por un momento difícil.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Angélica Jaramillo, conmovió a sus seguidores, confesó públicamente que durante varios años ha batallado contra la adicción a las drogas. En el live, Jaramillo se mostró afligida y emocionalmente afectada, socializó abiertamente su tristeza y la compleja realidad que enfrenta.

A lo largo del live, Jaramillo brindó un testimonio franco y emotivo sobre su batalla personal. “He estado lidiando con esta adicción en silencio. Aunque muchos me veían bien, la realidad es que me sentía cada vez peor conmigo misma”, señaló.

Asimismo, añadió que se siente “muy golpeada emocionalmente. Ha sido un camino muy difícil y doloroso. Sé que muchos pensaban que estaba estable, pero la verdad es que he caído en este problema varias veces”.

Angélica compartió un mensaje íntimo y expresó: “Yo esto lo hago como un testimonio y yo sé que me van a mostrar por todas partes, por todas partes, pero la verdad no me importa. Es como que en este momento, yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar: llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz. Es una felicidad momentánea, sí claro, pero ¿para qué?, para intentar calmarme o pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”.

Por su parte, Laura Jaramillo, hermana de Angélica, también se dirigió a sus seguidores mediante Instagram para comentar la dramática situación: “Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana. Este ha sido un tema muy difícil y doloroso para nuestra familia durante muchos años. Hemos estado luchando junto a ella, y tratando de ayudarla a superar esta difícil situación”.

Además argumentó “entendemos la preocupación de todos, pero queremos aclarar que no hemos dejado de intentar ayudarla. Lamentablemente, enfrentar un problema de esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda”.

Sostuvo que “seguiremos estando a su lado, ofreciéndole nuestro amor y apoyo incondicional, con la esperanza de que encuentre la fuerza para superar esto. Agradecemos su respeto y comprensión en este momento tan delicado para nuestra familia”.

Sin duda alguna, las declaraciones de Jaramillo han suscitado distintas reacciones en las redes: “Por favor, es una alerta superroja para sus amigos y familiares, están a tiempo de ayudarla, rescátenla, está gritando! Escúchenla”, pero también ha generado críticas a la difusión del video: “eliminen este video. Es una falta de respeto con ella replicar esto. Evidentemente no está bien”; “Pide ayuda a Gritos. Liberarse es el primer paso”.

No obstante, la transmisión también originó comentarios sobre su apariencia física “Se ve diferente, ella siempre fue una mujer muy bella”, así como, por el contrario mensajes de apoyo: “En estos momentos es cuando digo quién está ahí para ayudar. Nadie es perfecto!! No somos nadie para juzgar”.