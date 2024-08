Westcol, podría ser el nuevo alcalde de Medellín

El ex novio de la creadora de contenido Aida Victoria ha causado revuelo en redes sociales, tras dar declaraciones sobre sus aspiraciones políticas.



El streamer Luis Villa, conocido como WestCol, se ha caracterizado por su humor negro a través de sus transmisiones en vivo. Aunque muchos internautas consideran que el paisa es un personaje polémico.

El antioqueño mantuvo una relación con la también creadora de contenido Aida Victoria, con quién hace poco se asociaron para dar apertura a la discoteca “Tutaina” en un sector exclusivo de la capital antioqueña.

En días recientes WestCol en una transmisión en vivo dio a conocer sus deseos de aspirar a la candidatura a la Alcaldía de Medellín, afirmando que no apoya a ningún partido político y es leal con la gente, “yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, ¡Westcol alcalde en 2026! ¿Entienden? Me verán por ahí con corbata”, afirmó Villa.

De igual forma, el streamer se mostró confiado en su capacidad para ser un buen candidato y causar un impacto positivo en su comunidad, “ustedes no se están dando cuenta que es la mejor idea del mundo. Yo soy el único que le puede tumbar la película a todos. Apenas yo me postule, todos se van a caer”.

Las afirmaciones de WestCol generan opiniones divididas en redes sociales, algunos usuarios le demostraron su apoyo, “yo si creo en el, el no robaría porque no necesita y él siempre ha amado su ciudad, la pondría hermosa y como es joven y tiene muchos seguidores hasta la delincuencia podría disminuir grandemente”.

Mientras que otros tantos rechazaron la idea, “ni Pablo Escobar se atrevió a tanto capaz gana”, “no, y queda! Uffff con tanto p3nd3j0 que lo idolatra”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.