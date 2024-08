"Ese bobo h* creyó que era una traída": mujer víctima de robo recuperó su celular e hirió al ladrón

Enojada, grabó un video explicando la situación.

Una joven, cuyo relato ha ganado atención en redes sociales, narró cómo persiguió y neutralizó a un hombre que le había robado su teléfono móvil, herramienta indispensable para su trabajo diario.

En un video compartido en plataformas sociales, la joven mostró la motocicleta en la que el presunto ladrón intentaba escapar y reveló su rostro al ser detenido por las autoridades. También mencionó que, al presentar la denuncia, descubrió que el hombre tenía múltiples antecedentes judiciales.

“El señor de esta moto. El bobo h… creyó que yo soy una traída y que yo no sé manejar. Pues lo alcancé, lo atropellé y se para diciendo dizque: No, es que yo no le robé nada y me pasa el celular al frente de todo el mundo. Es una rata. Esto es el León XIII y al man le encontraron anotaciones, entonces por si lo conocen, denúncienlo. Estoy en el CAI de León XIII y me acaban de decir que el tipo tiene casa por cárcel, que tiene muchos procesos por robo, que lo estaban buscando mucho por San Mateo, y pues nada, mi moto quedó super dañada. Yo me raspé la rodilla, un dedo y ya. Menos mal sé manejar muy bien y lo alcancé porque ustedes saben que mi celular es mi método de trabajo”, comentó la víctima de hurto visiblemente indginada y enojada por lo sucedido.

Los colombianos cada vez han optado por actuar de esta manera y tomar justicia por mano propia. Aquí el clip: