Un hombre por error casi queda calvo

El error de un hombre ha causado sensación en redes sociales.



A través de la cuenta de TikTok de la usuaria conocida como @sangrecapricorniana_ok se ha hecho viral un video, en el que su padre al momento de peine por error se confunde de peine y termina pasándose la cero, ocasionando un hueco en la cabeza.

En el video se ve como el hombre sale del baño y le muestra con preocupación a su familia el error cometido, sin embargo, ellos tomaron el suceso como algo cómico y no pudieron contener las risas.

En un segundo video compartido por la hija del protagonista, la familia se acerca hasta el baño para corroborar el suceso, y el hombre expresó con preocupación, “No tengo gorro, ¿Cómo no me voy a dar cuenta que no tengo el coso? Decile a Dios que me preste un gorro”.

Pese al hueco generado en su cabeza, el hombre no se dio por vencido y ante la solución lógica de muchos usuarios al emparejar todo el corte, el señor optó por ocultar su error usando gorros.

“Parece mi sobrinito que encontró la máquina a su alcance”, “como se va equivocar de peine”, “una vez también me pasó, y me volé toda la patilla hacia arriba”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

El video hasta el momento cuenta con más de 15 millones de reproducciones, un millón de me gusta y más de cuatro mil comentarios.