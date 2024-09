"Un hombre de verdad no sale a decir eso”: Aida Victoria habló de Westcol

La creadora de contenido, se refirió a su expareja Westcol en una reciente entrevista.



Aida Victoria Merlano, está siendo el foco de atención de todos en redes sociales, por la entrevista concedida al dominicano Alofoque, en la que habló de sus nuevos proyectos y su expareja, el streamer paisa Westcol.

Alofoque le preguntó a Merlano sobre la ‘Queens League’, evento de stream en el que participará como presidenta del equipo, la creadora se mostró bastante agradecida por la oportunidad y afirmó que dará lo mejor de ella.

De igual forma, el presentador le cuestionó a la creadora de contenido sobre las recientes declaraciones dadas por su expareja Westcol, en el que afirmaba que Merlano fue escogida para el evento por la atracción mediática que representaba que el streamer también estuviera allí.

“Él con lo que saca de su boca ya se deja mal solito, yo no tengo nada que decir sobre eso. No es la primera vez que una persona dice algo para intentar opacarme y al final del día siempre les toca sentarse a verme brillar con mucha más intensidad. Yo soy Aida Victoria, independientemente del hombre que tenga al lado, solo espero en un futuro tomar mejores decisiones para no tener parejas que quieran atribuirse el mérito de mis triunfos desde el ego, porque cuando hay ego no hay amor”, afirmó Aida Victoria.

Finalmente, Merlano envió un contundente mensaje al streamer en el que manifestó el arrepentimiento de haber tenido una relación con el paisa, “yo asumo mi responsabilidad porque fui yo quien se metió con un niño. Cuando hay amor, uno simplemente dice ‘Ey qué chévere que la invitaran’. Un hombre de verdad con sus huevas bien puestas, no tiene por qué salir a decir eso”.