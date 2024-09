Como 'un demonio' categorizo Jessi Uribe a Yina Calderón

El cantante de música popular se despachó en contra de la creadora de contenido.



Jessi Uribe en una reciente entrevista con Tropicana habló de su vida privada y de todo el hate que ha recibido junto con su esposa, la también cantante Paola Jara, desde el inicio de su relación.

Leer: Reconocida exreina sufrió graves quemaduras por explosión de una olla a presión

Uribe relató que para su esposa no ha sido fácil lidiar con todo el odio que recibe por sus redes sociales y preferiría que los mensajes fueran recibidos por él, “las redes sociales son un demonio, y eso es imposible, a mí que me hagan lo que sea y me digan lo que sea. Yo gracias a Dios, tengo una fuerza para eso. A mí me dicen lo que sea en redes sociales y no me afecta, me afecta si es un colega”, afirmó.

Así mismo, Uribe manifestó la molestia que le genera una creadora de contenido, que según el artista, solo se dedica a hablar mal de las personas, “esa Yina cosa, son demonios, no tienen nada bueno para decir en la vida, viven atacando, hablando groserías, yo no me desgasto un minuto en seguir a una muchacha de esas. Si la conozco es porque en las entrevistas me preguntan ‘dijo esto y esto’, yo ni la he visto en mi vida a esa muchacha”, indicó el cantante.

Le puede interesar: Pareja fue captada teniendo relaciones dentro de un cajero de Bancolombia

Hasta el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado frente a las declaraciones entregadas por el cantante de música popular.