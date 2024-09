Lowe León se defendió de las acusaciones de Liceth Córdoba

El cantante ha sido el centro de críticas en redes sociales tras fuertes declaraciones dadas por su expareja.

Cabe recordar, que Liceth Córdoba, abogada y expareja de Lowe León denunció ante la Fiscalía al cantante por aparente violencia intrafamiliar, según declaró Córdoba, recibía constantes humillaciones, acosos, abusos emocionales y psicológicos por parte de León.

En días pasados, Córdoba evidenció a través de sus redes sociales, como un amigo de Lowe la estaría persiguiendo y hostigando en España. Incluso aseguró que su expareja la estaría grabando y le habría instalado un GPS en su vehículo.

“No me deja salir de España. Me persigue, me graba en todas partes. Mi seguridad está en riesgo en un país que no es el mío”, expresó bastante preocupada Córdoba.

La respuesta del cantante

Lowe León, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales rompió el silencio de la polémica que lo envuelve y aclaró que es inocente de las acusaciones realizadas por su expareja.

“Mi equipo jurídico estará presentando un comunicado real y verdadero de acuerdo a las normas y leyes. Elementos materiales probatorios que demuestran más allá de toda duda mi inocencia absoluta y el entramado corrupto del cual estoy siendo perseguido”, indicó.

Además, Lowe afirmó que se quedaría en España, para no entorpecer el proceso legal, “la verdad os hará libre y las únicas personas a las cuáles le debo un perdón público son a mi hija y a su madre. Perdón, nunca lo vi venir. Daré la batalla desde España y me resguardar aquí para garantizar un juicio justo. Respetando las garantías”.