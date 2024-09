Esto les dijo Lina Tejeiro a quienes aseguraron que ella era “insegura” y con “poca energía femenina”

Lina señaló que está feliz con su soltería.

Lina Tejeiro nuevamente es protagonista en las redes sociales debido a una entrevista que concedió al podcast ‘Vos Podés’ de Tatiana Franko.

Durante este espacio, la actriz abrió su corazón y comentó sobre diversas experiencias, dolores, temores, cicatrices e igualmente, de todo lo positivo que ha logrado en su vida.

Asimismo, algo que no pasó desapercibido fue cuando dialogó sobre su corazón, señaló que está feliz con su soltería y declaró que si no llega a encontrar un hombre que cumpla con sus estándares, prefiere estar sola.

Los comentarios no se hicieron esperar, por un lado, algunos seguidores la apoyaron y otros la criticaron e indicaron que la seguridad y empoderamiento que transmitía en la entrevista eran falsos y por medio de esto, estaría escondiendo sus frustraciones e inseguridades.

A raíz de todos los comentarios que generaron sus declaraciones, Tejeiro se pronunció al respecto y expresó lo que pensaba.

“No todos tenemos las mismas vivencias, sueños y hay que respetar (…) Es soberbio imponer mi pensamientos por encima del tuyo (…) Mi sueño en este momento de mi vida es capitalizar, cumplir mis metas, compartir con mi familia, de pronto en unos años mi sueño cambie, y es que la vida es muy cambiante”, inició.

Y agregó: “Yo no estoy escondiendo mis inseguridades en una falta seguridad, solo estoy viviendo el ahora. No sé si es que a veces tanta mujer en una seguridad, en un mundo tan machista hace que las personas se incomoden y crean que uno esconde sus inseguridades en una falsa seguridad”.

Luego de esto, Lina argumentó que se ha cuestionado lo que han dicho sobre ella, en especial, que ella es “insegura” y que tiene poca “energía femenina” y debatió al respecto

“Yo no soy así, soy demasiado real, no tengo necesidad de ocultar si estoy triste, sí quiero a alguien en mi vida. Si llega en este momento de mi vida, fantástico ¿Pero si no llega por qué me voy a frustrar o sentir menos mujer o menos segura?”, expresó.

Y continuó: “Porque entonces tenemos que cuestionar que una mujer segura y poderosa, es por falta de energía femenina y eso va a hacer que se quede sola”.

Finalmente, Tejeiro cuestionó a los hombres sobre cómo actúan ante una mujer segura, si eso los aleja o no.