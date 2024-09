Señora "vende" chismes y de eso vive: hasta tiene un tablero con fotos de sus vecinos

La señora muy orgullosa, le contó a un medio que se gana la vida de esta manera.

Recientemente, Yo Escucho Olímpica Armenia publicó un video que ha dejado atónitos a los habitantes de Armenia y a los colombianos en general.

Una adulta mayor de 67 años, identificada como Myriam, confesó que se dedica a vender chismes en su barrio y con esto ha logrado salir adelante. "Me gusta mucho el chisme, yo soy chismosa y eso lo convertí en negocio y empecé a cobrar", contó la mujer.

Puede leer: Motociclista se despidió de su novia y, tras arrancar, murió: todo pasó en segundos

Señaló, además, que tiene dos tarifas: algunos chismes cuestan $5.000 y otros $10.000 cuando se trata de "chismes suaves". Mencionó que para ella es fundamental enterarse de todo porque ese es su trabajo. Por eso, todos los días se sienta a las afueras de su casa para observar todo lo que sucede a su alrededor y así ponerle precio a su conocimiento. "La gente viene a preguntarme cosas. Por ejemplo, una señora viene y me pregunta, '¿Doña Myriam, ese ruido que se escuchó anoche tan duro, qué fue?', entonces yo contesto que no sé porque no me han untado la mano (pagado)".

Incluso indicó que tiene una agenda donde registra toda la información para cuando llegue el momento de venderla. Como si fuera poco, en su habitación tiene un tablero (como una auténtica investigadora) con fotos de sus vecinos que, según ella, se han visto implicados en problemas de infidelidad.

Además: Ella era Daniela, su novio la mató en una fiesta porque no le envió un dinero por Nequi

Ante esto, ella dice sacar provecho de lo que sabe, y sus vecinos le pagan para que no los delate. Así, "a punta de chismes", presumió que consiguió sus dos casas.

Cierto o no, el caso ha dejado muchas preguntas y opiniones sueltas. De ser verdad, internautas han alegado que su actuar es sumamente peligroso, pues podría ocasionar tragedias al revelar asuntos de la vida íntima de los demás.

Aquí el video: