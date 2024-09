Joven acabó con la vida de su familia; grabó un video antes de cometer el crimen

En la madrugada del 13 de septiembre, las fuertes detonaciones alertaron a los vecinos, que en principio pensaron que se trataría de cohetes. Sin embargo, la intensidad de los disparos hizo que los residentes contactaran a la policía.

En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Juliana Prosper, de 48 años, Giselle Prosper, de 13 y Kyle Prosper, de 16, fueron encontrados en un apartamento en Luton, Inglaterra.

A escasos metros, Nicholas Prosper, joven de 18 años, único sobreviviente y pariente de los fallecidos, fue sorprendido por la Policía con una escopeta, que habría conseguido de manera ilegal. Los uniformados informaron que Prosper ya había sido arrestado en anteriores ocasiones por portar un arma blanca en un espacio público.

Durante la investigación, las autoridades hallaron un video, en el que el joven hace referencia a personajes y situaciones de un video basado en la serie 'The Walking Dead'. De igual forma, Prosper aseguro que había sido elegido por ‘Clementine’, personaje del juego, cuyo objetivo sería proteger a su hermana de situaciones similares a las que él atraviesa.

