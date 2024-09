Joven "desaparecida" grabó sarcástico video junto a su novio: les enojó que la publicaran por RCN

Su mamá estaba desesperada, mientras ella se encontraba perfectamente bien.

En un video que circula por redes sociales, se ha evidenciado un hecho que ha generado controversia. Se trata de una adolescente que, hace unos días, fue reportada como desaparecida en un minicipio de la costa colombiana, y ahora ha grabado un video junto a su pareja sentimental, explicando que está bien y al lado del hombre que ama.

Sin embargo, aunque podría parecer una buena noticia, los internautas han criticado la forma en que actuó la menor. Su madre, angustiada, sabía que el día en que desapareció se dirigía al colegio, sin tener conocimiento de que la joven planeaba irse a vivir con su novio.

Puede leer: Ellas son Yeimis y Nicol; las jóvenes que se citaron por Facebook para enfrentarse a muerte

Con el paso de las horas, la madre intentó difundir la foto de su hija por redes sociales, informando que la última vez que fue vista fue a las afueras del plantel educativo, sin saber que la joven ni siquiera había llegado allí.

Además: Ella era Daniela, su novio la mató en una fiesta porque no le envió un dinero por Nequi

Afortunadamente, el desenlace no fue trágico, pero en el video, la adolescente le pide de manera despectiva a su madre que la deje tranquila. Incluso, su novio exige que dejen de buscarla y de hacer pública su foto. “Ella está conmigo, está bien y no le va a faltar nada. Les voy a dar el dato, ella está embarazada y vamos a ponerle ‘Malandrito Junior’. No la estén buscando por RCN ni por las noticias. Yo soy un pelao serio, así que no se preocupen”, afirmó el hombre.

El comportamiento de la pareja ha generado repudio en redes sociales, donde critican que esta no era la forma correcta de actuar, ya que provocaron una angustia innecesaria a una familia, sobre todo en un país tan violento y peligroso para las mujeres.