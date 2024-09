Modelo colombiana denunció que fue abusada por productor extranjero

La agresión ocurrió el 17 de agosto durante una sesión de fotos.

La creadora de contenido y modelo antioqueña, Gabriella Marbella González, conocida en redes sociales como itsmarbellagc, denunció públicamente que fue víctima de abuso sexual por parte del productor estadounidense Jesse Stream. La agresión ocurrió el 17 de agosto durante una sesión de fotos en la que Marbella fue contratada para trabajar.

Marbella, a través de un conmovedor video publicado en redes sociales, contó los difíciles momentos que vivió ese día. Según su versión de los hechos, Jesse ingresó en la habitación, desnudo y bajo los efectos de las drogas. Marbella indicó que fue atacada brutalmente, arrastrada por el cabello mientras intentaba escapar y pedir ayuda. “Nadie podía escucharme, estaba sola. Él me golpeaba y me decía que no iba a salir de allí viva” agregó Gabriella. Pese a sus súplicas, Jesse continuó siendo violento.

Marbella decidió hacer pública su experiencia luego de catalogarla como inacción por parte de la Fiscalía. La modelo expresó que ha pasado más de un mes desde que denunció ante las autoridades el caso, sin embargo, hasta el momento, no han tomado acciones. Asimismo, aseguró que Jesse Stream ha desaparecido y sospecha que pudo haber salido de Colombia.

Por último, la modelo también expresó que Stream la amenazó con destruir su carrera si contaba lo que había sucedido. No obstante, pese al miedo y las amenazas, Gabriela habló y fue apoyada por su familia y amigos. Finalmente, hizo un llamado especial a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pidiendo su intervención, debido a que Stream, como ciudadano americano, habría cometido este delito en territorio colombiano y actualmente se encuentra desaparecido.