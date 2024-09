Carolina Cruz habló por primera vez de su separación con Lincoln

La vallecaucana confesó qué fue lo que falló en esa relación.



La reconocida presentadora y empresaria, Carolina Cruz, creó su podcast “Mi mundo, mis huellas, mi verdad”, que ha cautivado a muchas personas y esto le ha permitido ser más cercana a sus seguidores debido a que les ha confesado intimidades de su vida.

Innegablemente, este se ha convertido en un espacio donde Carolina ha podido mostrarse tal y como es, y donde ha abierto su corazón.

Recientemente, la presentadora dio de qué hablar por un tema particular, compartió un capítulo interesante en su canal de YouTube y comentó algo atractivo para sus seguidores.

Para esta ocasión, Carolina expuso el tema de su separación con Lincoln Palomeque y reveló cosas que nunca había dicho. Cabe resaltar, que Cruz antes de dar detalles del tema, elogió a Lincoln y resaltó la excelente labor que cumple como papá.

“Respeto al padre de mis hijos porque es un hombre bueno, maravilloso, y un excelente papá” inició.

Y agregó: “Yo pasé por muchos momentos en mi vida donde quise casarme, donde no me quise casar. Yo no me casé con Lincoln, nosotros vivimos todo el tiempo en unión libre y fue una decisión de los dos. Siento que me faltó ser más fuerte en algún momento de la vida y decirle, ‘oye, yo sí me quiero casar’”.

Además de esto, Carolina indicó que su error fue ser permisiva, pese a que destacó que siempre fue feliz

“Fui muy permisiva en no decir lo que no me parecía o en no decir cosas con las que no estaba de acuerdo en su momento por evitar” señaló.

Finalmente, Carolina afirmó que su relación con el actor se terminó porque se enfrió por temas como la distancia.

“Cuando las relaciones se enfrían, no solo hay una culpable, siempre hay dos (...) Esto fue lo que pasó, nos seguíamos queriendo y amando de otra manera”, concluyó.