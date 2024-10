Luisa Fernanda W anunció que liquidará su marca de maquillaje

Sus seguidores podrán acceder a grandes descuentos.

La reconocida creadora de contenido y empresaria, Luisa Fernanda W, llamó la atención de sus seguidores por un anuncio que realizó sobre su marca ‘Divva’.

Esta es una marca de maquillaje que la paisa lanzó desde el 2021 y hay productos como labiales, pestañinas, delineadores, productos para el cuidado facial y skincare.

En esta ocasión, Luisa le comentó a sus seguidores que liquidará su marca, es decir, podrán acceder a grandes descuentos para que las personas adquieran todos los productos que están en stock.

Cabe resaltar, que liquidar la empresa no tiene nada que ver con acabarla. Luisa explicó que su propósito es realizar una transformación, renovar y mejorar sus productos, algo así como ‘rebranding’.

“Era una marca que iba evolucionando de manera maravillosa y por esa razón quiero liquidar la marca, sueña extraño pero es la realidad. Ojo, una cosa es liquidar y otra acabar la marca (...) Estoy en la búsqueda de nuevos laboratorios y productos de mejor calidad”, indicó.

Finalmente, Luisa aseguró que otra de las razones que la motivó a tomar esta decisión, es que algunos de los productos que comercializaba no la identificaban y lo que desea actualmente es subir de nivel.

“Mi empresa va a tener muchos cambios, estoy en ese proceso porque amo con mi vida emprender (...) Hay unas cosas de Diva que me identifican y otras que ya no, entonces cuando algo no me identifica al 100%, lo corto de raíz”, puntualizó.