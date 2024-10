Con la cara golpeada y llena de sangre; así termino acompañante de Giovanny Ayala

Luego de los polémicos videos que se hicieron virales de la pelea de los cantantes de música popular, Giovanny Ayala salió a dar su versión de los hechos.

“Quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñónez y sus acompañantes me agredieron físicamente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía nadie”, afirmó Ayala.

De igual forma, indicó que como sociedad no se puede tolerar la violencia de ninguna forma, en especial en el mundo del entretenimiento, “la falta de ética y profesionalismo de Ciro es deplorable y no representa los valores que deberían tener quienes forman parte del gremio artístico. Este tipo de comportamiento no es un ejemplo para las familias ni para los artistas que buscan contribuir positivamente a nuestra cultura. No podemos tolerar la violencia en ninguna forma, y mucho menos dentro del mundo del entretenimiento”.

Por su parte, el acompañante de Ayala, quien resultó gravemente herido en el rostro, a través de un video publicado en la cuenta de X de Colombia Oscura dio a conocer que en medio de la discusión habría sido atacado por Quiñónez, “fui agredido por Ciro Quiñónez y sus 'secuaces', me raparon la cadena, me insultaron y sobre todo, le iba a pegar al señor Giovanny Ayala", manifestó.

Algunos internautas de las redes sociales consideran que la polémica se trataría de una estrategia de marketing, elaborada por los cantantes, para el lanzamiento de una posible colaboración.