Suizo defendió a Ibagué ante persona que dijo que era "un moridero": esto le respondió

Aunque algunos no entendieron su sarcasmo, otros interpretraron que Ibagué es "tan horrible" que el Suizo se siente como muy cómodo y feliz estando allí.

Muchos extranjeros que visitan Colombia se sienten atraídos no solo por sus paisajes y biodiversidad, sino también por la calidez de su gente, la riqueza cultural y la vibrante vida cotidiana. Desde las montañas de los Andes hasta las costas caribeñas, el país ofrece experiencias únicas que cautivan a quienes lo recorren. Algunos, después de su estancia, quedan tan enamorados que deciden regresar o establecer vínculos permanentes, sintiéndose profundamente conectados con sus tradiciones, gastronomía y hospitalidad.

Este es el caso de varias celebridades y creadores de contenido que han llegado a estas tierras con el ánimo de conocer, pasar vacaciones y desconectarse de sus raíces por un tiempo. Uno de los casos más sonados es el del alemán Dominic Wolf, quien no solo se sintió atraído por Bucaramanga, sino que también encontró el amor en una santandereana, motivo suficiente para quedarse en el país.

Wolf, un fiel fanático de la Selección Colombia, la comida criolla y la música autóctona, ha demostrado que Colombia es su segunda casa.

Puede leer: Cliente de una panadería grabó a una rata 'acomodando panes' en la vitrina: a la vista de todos

Recientemente, otro influencer conocido como el "Suizo latino" grabó un video en respuesta a un comentario en el que alguien describía a Ibagué como un "moridero", mientras que Bogotá era "bella". En su respuesta, el creador extranjero expresó que Bogotá no le parecía una ciudad agradable para vivir, debido a los constantes trancones y el clima.

Además: Hombre mató accidentalmente a su amigo al intentar hacer disparos al aire: estaban en un velorio

Con sarcasmo, al referirse a la capital musical, dijo: "Es horrible vivir aquí. Tengo comida muy rica y económica, hay mucha comida barata que puedo comer todos los días y no me engordo. Eso es horrible. Hay un clima muy agradable, hace calor, pero no tanto; en la noche es fresquito. Puedo ir a la piscina cualquier día del año, horrible. Hay nevados cerca que son muy bonitos, pero uy no, horrible. ¿Quién quiere ver naturaleza cerca de donde vive?", expresó.

Aunque algunas personas no captaron su tono irónico, muchos sí notaron que estaba elogiando su experiencia en esta ciudad.