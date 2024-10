Final feliz para el perrito 'estatua' que explotaban: esto hacían para mantenerlo quieto

Gracias a la gestión en redes sociales, se logró un final feliz.

Recientemente, este medio replicó la triste noticia de un perrito víctima de maltrato, que era forzado a trabajar como estatua a las afueras del edificio de Avianca en Bogotá.

La denuncia, que inicialmente fue dada a conocer por el portal Plataforma ALTO, revelaba que el canino, de color café, era expuesto a largas jornadas en una sola pose, a la intemperie, luciendo un traje llamativo para que los transeúntes le dieran monedas.

Aunque a simple vista para algunos podía parecer una hazaña curiosa y divertida, la realidad es que detrás de estos shows callejeros se ocultaban una serie de maltratos en contra del animal. Por esto, se hizo un llamado a las autoridades para que acudieran al sitio y rescataran al perrito. Incluso, una ciudadana comentó que el sujeto tendría más animales aparte de Max.



Puede leer: Accidente en circo de los Hermanos Gasca causó pánico: quedó en video

Un día después de hacerse viral el caso, las entidades encargadas y los animalistas lograron recuperarlo. Hace poco, el mismo portal subió un video en el que se ve al perrito café muy contento en una vivienda, ya sin su traje. Según describen, el traje estaba muy sucio y tenía una cuerda atada a sus genitales que le impedía moverse. Presuntamente, esta era la forma en la que lograban que Max se quedara completamente inmóvil y así llevara a cabo la presentación.

Además: Perrito estaría siendo explotado por su dueño para que trabaje como "estatua"

"Tenía asegurada una cuerda a sus genitales para que no se moviera, el pantalón lo tenía tan apretado que no se podía levantar. Aun así, este sujeto no quería entregarlo y fue agresivo con quienes rescataron a Max. A Max le están haciendo exámenes de sangre y otras pruebas para iniciar el proceso penal contra su explotador", dice la descripción del video.

Finalmente, las personas que promovieron el rescate agradecieron a todos aquellos que, desde Bogotá y diferentes ciudades, compartieron el caso de Max, lo que permitió ejercer presión y lograr resultados a corto plazo.