Mabel Cartagena expuso a un hombre que la estaría acosando cibernéticamente

Mabel expuso la identidad de la presunta persona que es propietaria del perfil.

La reconocida presentadora y creadora de contenido, Mabel Cartagena, recientemente se viralizó en redes sociales debido a que a través de su cuenta de Instagram realizó una grave denuncia.

Mabel usó su red social para socializar una compleja situación que está viviendo desde hace un buen tiempo. Según expresó, ella y otras mujeres del mundo del entretenimiento estarían siendo víctimas de acoso, matoneo y difamación por parte de una página de chismes.

Mabel contextualizó a sus seguidores y comentó que ya instauró una denuncia contra ese perfil e igualmente, expuso la identidad de la persona que estaría detrás de la página.

Según la información suministrada por Mabel, la cuenta en cuestión se llamaría ‘El Jopo’ y continuamente publican noticias respecto a sucesos de la farándula nacional.

No obstante, la presentadora argumentó que dicho perfil no es objetivo y su contenido se concentra en atacar a famosas, concretamente, ubicadas en Barranquilla.

“Mi casa fue expuesta en una publicación y ahí me pillé lo que estaba pasando (...) Esa cuenta hace tres años me lleva haciendo una persecución y un acoso impresionante, en el que no me ha soltado ni un solo día, desde que me vine a vivir a Barranquilla. Y no habla solamente de mí, habla de todas las mujeres que somos de la costa” indicó.

Y agregó: “Esta persona no hace más que destruir la imagen, es un tipo machista, maltratador verbal, misógino, es terrible. Esa cuenta está detrás de una persona y no podemos permitir que esto quede impune y hoy pongo la cara por todas las afectadas”.

Después de esto, Mabel expuso la identidad de la presunta persona que es propietaria del perfil. Mostró su foto y afirmó que lo exponía porque él no había tenido ningún tipo de reparo al difamar a las famosas, sus familias e hijos.

“Has sembrado una ola de odio y veneno en tus seguidores y además, todo lo que has dicho es mentira (...) Él es John Jairo Julio, tiene una cuenta que se llama ‘El Jopo’ y esta cuenta nunca ha tenido el nombre de él, siempre ha sido un dibujo. Y todo lo ha hecho desde el anonimato porque teniendo una cuenta tan destructiva es incapaz de revelar su nombre y su foto”, manifestó.

Y agregó: “Él en varias oportunidades ha dejado claro en sus historias que él a mí me detesta, yo no lo conozco, jamás me he cruzado con él. Y si a mí me llega a pasar algo, o a mi esposo o a mis hijos, lamentablemente ustedes ya saben porque yo no tengo enemigos, la única persona que me acosa cibernéticamente y que expone mis cosas”.

Por último, Mabel expresó que tenía temor de que existiera una cuenta tan violenta con las mujeres y por eso no dudó en denunciar esto.

“Temo por mi vida, porque sé que es una persona que tiene mucho odio. Quiero que sepan que en muchas oportunidades sufrí ataques de pánico y crisis de ansiedad gracias a John Jairo y su cuenta venenosa”, concluyó.