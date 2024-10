'Indocumentado' fue infiel a su pareja y ella lo entregó a las autoridades: "Yo lo traje, yo lo regreso"

La mujer dijo que él debía empezar de cero.

Una joven, conocida en redes sociales como Monserrat, se volvió viral tras compartir su historia de venganza contra su novio, a quien regresó a México luego de descubrir su infidelidad. En un video publicado en su cuenta de TikTok, @monts.user.555, relató cómo encontró mensajes y fotos de su pareja con otra mujer en Snapchat.

La joven, de 20 años, expresó su frustración por haber traído a su novio a Estados Unidos y decidió tomar medidas drásticas tras enterarse de la traición. “Quería venganza, la verdad. Pensé: ‘¿qué puedo hacer?’”, comentó. En lugar de confrontarlo de inmediato, Monserrat ideó un plan para engañarlo.

Le hizo creer que lo llevaría al parque de diversiones Six Flags. Sin embargo, aprovechó que su novio se quedó dormido en el camino para desviarse hacia la frontera de Laredo. Al despertar, se encontró rodeado por agentes del Instituto Nacional de Migración en territorio mexicano. “Yo dije: ‘yo lo traje, yo lo regreso’”, aseguró Monserrat en su video.

Además, le entregó un billete de 50 dólares y le dijo: “ahí para lo que te sirva”. En su relato, la joven afirmó no tener remordimientos por sus acciones. “No me arrepiento, para mí es lo mejor que he hecho. Engañada, pero jamás utilizada. Esa fue mi venganza”, concluyó, mostrando una sonrisa mientras compartía su experiencia, que ha acumulado millones de visualizaciones en la plataforma.