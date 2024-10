La Segura, exparticipante de La Casa de los Famosos, confirma que está embarazada

Descubrió su embarazo en medio de una mezcla de alegría y miedo.

La creadora de contenido conocida ‘La Segura’ compartió con sus seguidores la noticia de que está embarazada. Publicó una foto en Instagram junto a su pareja, el chef uruguayo, Ignacio Baladán, con quien anunció esta nueva etapa de sus vidas.

La Segura en la publicación narró que durante muchos años dudó si llegaría a ser madre a causa de los temores que tenía, pero la relación con Ignacio le permitió encontrar la seguridad que necesitaba. Conmovida, indicó que descubrió su embarazo en medio de una mezcla de alegría y miedo, reconociendo que, pese a que desconoce todo sobre la maternidad, está lista para entregarse completamente a su hijo o hija.

“Con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida! Siempre me decían: Segu ¿cuándo vas a ser mamá? honestamente pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida @ignaciobaladan y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida! Después de ver el resultado sentí pánico de pensar que no sabía nada de cómo ser mamá, pero solo supe en ese momento que daría mi vida por este bebé que llevo en mi vientre, el amor que siento es inexplicable y solo sueño con el momento en el que vea su carita por primera vez… Te amo hijo o hija mía, me haré mil veces más fuerte de lo que he sido por ti y sé que te escogí el mejor padre que hubieras podido tener!”, escribió en su publicación en Instagram.

Por su parte, Ignacio Baladán también expresó su felicidad y amor en la publicación, resaltando que luego de un encuentro inesperado, supo que ella era la mujer indicada para formar una familia juntos. “Solo me queda dar gracias a Dios porque me estuvo preparando 35 años para encontrar a la persona que siempre soñé. Yo siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida y contigo lo encontré. De forma inesperada nuestros caminos se enlazaron en un momento que capaz no era el mejor de los dos, pero ese momento si lo fue, y después de ahí nunca más nos separamos porque siempre supe que vos eras la indicada para este camino en mi vida. SOS una mujer que admiro por tu fortaleza, tu nobleza, tu gran amor a los demás y por tu lealtad. Estoy feliz porque siempre soñé ser papá, vos me lo estás haciendo realidad. Estoy emocionado por esto y estoy seguro de que vamos a formar la Familia que ambos soñamos! Acá te estamos esperando con todo el amor del mundo tu mamá y tu papá, estamos muy felices y te amamos!!!!”.

La publicación generó mucha conmoción en el público y estuvo llena de emociones y mensajes de amor, miles de seguidores y amigos comentaron y felicitaron a la pareja por este gran paso.