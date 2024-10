Esta fue la impactante exigencia de Cristina Hurtado para participar en ‘La Casa de los Famosos’

Una petición que de no cumplirse, habría puesto en riesgo su continuidad en el proyecto.

La reconocida presentadora Cristina Hurtado está lista para regresar a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, pero no sin antes realizar una particular exigencia a los productores reality. Según declaraciones extraoficiales, Hurtado solicitó ajustar su participación en el programa con el fin de equilibrar su vida personal y profesional, una petición que de no cumplirse, habría puesto en riesgo su continuidad en el proyecto televisivo.

La presentadora, que se vinculó al programa desde su primera edición, pidió días de descanso para compartir tiempo con su familia, en especial, con su hijo menor. Esa fue la condición para que aceptara seguir como presentadora en la segunda temporada del exitoso reality del Canal RCN, que confronta a distintas celebridades en una convivencia llena de desafíos y emociones.

Cristina en diversas entrevistas ha manifestado que el ritmo de trabajo en el programa, que es transmitido en vivo todas las noches, es demandante, lo que la ha hecho reflexionar sobre lo importante que es hallar un balance entre sus compromisos laborales y su vida personal.

Cristina, quien en la primera versión del programa compartió la presentación con Carla Giraldo, se ha ganado el cariño del público con su carisma y profesionalismo. Se espera que en esta segunda temporada, haya más drama y sorpresas en la casa más famosa del país.