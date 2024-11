En video quedó registrado cuando un joven fue a surfear y se encontró una bolsa con cachorritos abandonados

Las redes sociales se han conmovido con el hecho y repudiado la conducta de las personas que los abandonaron.

El creador de contenido uruguayo, Carlos Luberriaga, reconocido por compartir sus viajes de aventura, sorprendió a sus seguidores con una historia de rescate emotiva. Todo empezó con un usual video en el que el joven, surfeaba en el río cercano a la localidad de Sarandí.

Luberriaga documentaba su travesía con una cámara acuática cuando escuchó ruidos provenientes de una bolsa, ubicada en los costados del río, “algo está llorando, me intriga, hay algo que hace ruido¿escuchan? Y hay una bolsa ahí”, afirmó el joven.

El creador de contenido decidió acercarse para comprobar los ruidos y al abrir la bolsa, descubrió que se trataba de cinco cachorros abandonados, sin embargo, solo hubo un final feliz para uno de ellos porque los otros cuatro ya estaban sin vida.

El video cuenta con más de 23 mil reproducciones, un millón de me gustas y 14 mil comentarios que reconocer el buen gesto del joven y reprocha el abandono de las mascotas, “como las personas pueden ser tan malas y llegar a poner perros bebes que no tienen ni un mes en una bolsa y cerca del río”, “nunca podré entender cómo alguien puede ser capaz de hacer algo así y seguir su vida como si nada”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

El creador de contenido ha compartido en sus redes sociales las actualizaciones de ‘Emma’ como llamó a la perrita que rescató y adoptó, “Emma era una monja que me transmitía mucha paz en mi infancia, cuando tenía pesadillas. Me ayudó a dormir en paz, y siento que este cachorrito, con su serenidad, me da esa misma sensación”, dijo el joven.