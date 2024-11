Pipe Bueno reveló cómo Luisa Fernanda W lo salvó

Confesó algunas crisis económicas que vivió.

El reconocido cantante de música popular, Pipe Bueno, recientemente llamó la atención de sus seguidores tras una entrevista que le realizaron en un podcast que se volvió viral.

Pipe en la conversación confesó algunas crisis económicas que vivió y asimismo, reveló cómo su prometida Luisa Fernanda W fue una parte importante para su evolución en temas de dinero.

Una de las revelaciones que más impactó fue cuando Pipe contó que en la pandemia sus ingresos económicos disminuyeron demasiado, situación que lo preocupó mucho.

Leer: Pasajero vivió experiencia paranormal en una estación de Transmilenio

Según manifestó, por todo lo relacionado con la cuarentena le tocó suspender distintos compromisos, cancelar shows y a raíz de eso, muchos empresarios empezaron a pedirle el dinero de regreso a causa de la crisis económica que se estaba viviendo.

En ese contexto, Pipe expresó que esa situación lo hizo percatarse de que él solo dependía de la música y el hecho de que este negocio se vio suspendido en ese instante lo inquietó mucho.

“Me di cuenta que si yo no cantaba, no tenía. Y mi esposa fue la que me salvó. Básicamente le dije amor, ‘tengo x seguidores en Instagram’ ¿Qué hacemos?”, indicó.

Leer: Shakira anuncia nueva fecha para su tour en Latinoamérica

Luego de esto, Pipe contó que Luisa realizó un par de llamadas, concretó negocios y le mostró cómo vivir de las redes sociales y generar ingresos.

“Me hizo un contrato de 170 mil dólares, y después, otro, otros 120 mil y ya con eso, con redes sociales, me hizo casi 300 mil, ya pa’ comer”, expresó.

Por último, Pipe señaló que esa fue la forma en que descubrió cómo había otro negocio a través de todos los medios sociales.