En video: abuelitas borrachas ocasionaron accidente

Cinco mujeres en estado de embriaguez protagonizaron un bochornoso espectáculo

El pasado lunes, en Pacho, Cundinamarca, un vehículo particular chocó contra otro automóvil embistiendo a un motociclista. Las responsables serían cinco mujeres de la tercera edad, quienes conducían bajo los efectos del alcohol. Por fortuna, el joven no sufrió ninguna herida de gravedad.

Una de ellas dio un discurso incoherente mientras intentaba mantenerse de pie, sosteniéndose de la puerta del automóvil, “Gloria a Dios. Le pido que nos ayude porque nosotras fuimos campesinas, nosotras hicimos muchos trabajos en nuestras vidas y lo que tenemos hoy en día es fruto de nuestro trabajo. Por favor, le pido a la opinión pública, a Dios y al Ejército”.

Los transeúntes al percatarse de la curiosa situación decidieron grabar el momento, que se ha vuelto viral en redes sociales, “Si saben cómo me pongo para qué me invitan”, “Yo con mis amixx cuando estemos viejas”, “se bebieron la pensión con los chicos buenos”, “ay Dios el guayabo moral, pero bueno gracias a Dios no pasó a mayores, nadie les quita lo bebido jajaja y lo vivido, que viva la revolución de las pensionadas”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.